Em 2025, o Vila Nova contratou 27 jogadores ao longo do ano. Oito desses atletas já deixaram o clube antes mesmo do fim da Segundona. O Tigre vive um momento de balanço e avaliação já pensando em 2026. Já sem chances de acesso nem risco de rebaixamento, o clube deve promover novas saídas nas próximas semanas.\nOs atletas que chegaram neste ano e já saíram são: Diego Torres, Igor Inocêncio, Facundo Labandeira, Lucas Sena, Bernardo Schappo, Paulinho, Miticov e, o mais recente, Guilherme Parede, que teve sua rescisão de contrato, em comum acordo, anunciada nesta terça-feira (4).\nLeia também\n+Vila Nova anuncia saída de atacante\nOutros dez jogadores contratados em 2025 têm vínculo apenas até o fim de dezembro e ainda não renovaram ou acertaram renovação. São eles: Dodô, Kozlinski, Walisson Maia, Gabriel Poveda, Tiago Pagnussat, Willian Formiga, Bruno Mendes, Jean Mota, Thalys e Victor Hugo.