Na janela de transferências que começou no dia 10 de julho e fechou na última terça-feira (2), o Vila Nova contratou um total de quatro jogadores. Foram eles o volante Nathan Melo, o zagueiro Pedro Romano, o lateral direito Thalys e o volante Enzo. O clube também tentou fechar com algum atacante, mas não conseguiu.
O Vila Nova acertou com Nathan Melo ainda no mês de junho e fechou com Pedro Romano no início de julho. O volante chegou para aumentar o leque de opções no meio-campo e, até o momento, entrou em campo duas vezes com a camisa colorada. Já o zagueiro foi contratado para suprir a saída de Bernardo Schappo e soma três jogos pelo Tigre.
Os dois outros reforços são mais recentes. Thalys foi anunciado oficialmente pelo Vila Nova no dia 7 de agosto, para suprir a saída de Igor Inocêncio, e Enzo foi regularizado na última quinta-feira (28). Ambos foram apresentados nesta quarta-feira (3) e ainda não estrearam com a camisa alvirrubra.