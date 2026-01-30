O Vila Nova retomou a liderança do Campeonato Goiano, após vencer o Centro Oeste por 2 a 0, e já está com os olhos voltados para o clássico contra o Goiás no próximo final de semana. Segundo o técnico Umberto Louzer, é um jogo que exige um nível de concentração elevado. Para isso, o time precisa continuar “criando uma casca”.\nNa tarde desta quinta-feira (29), no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis, o Vila Nova triunfou pela 6ª rodada do Goianão, com gols de Dellatorre e Rafa Silva. A equipe colorada entrou em campo na vice-liderança, pois o rival Atlético-GO havia ganhado da Abecat no dia anterior. Ao vencer fora de casa, o Tigre chegou aos 15 pontos e recuperou a liderança da competição.\nA quantidade de jogos em um curto espaço de tempo, após uma pré-temporada mais enxuta do que o normal, vem cobrando seu preço nos jogadores do Vila Nova. Contra o Centro Oeste, seis deles estavam indisponíveis por lesão: os laterais direitos Elias e Hayner (que sentiu dores no joelho antes de viajar), o zagueiro Pedro Romano, o meia-atacante Bruno Xavier e os atacantes Janderson e Emerson Urso.