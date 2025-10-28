O Vila Nova não perde para o Operário-PR há oito jogos e busca manter a invencibilidade no próximo domingo (2), quando visita o Fantasma pela 35ª rodada da Série B, no Estádio Germano Krüger. Mesmo que não tenha mais chances de subir para a Série A, a quatro rodadas do fim da Segundona, o Tigre vai para o jogo motivado.\nA única derrota do Vila Nova para o time de Ponta Grossa ocorreu no primeiro confronto entre as equipes na história, em 9 de agosto de 2019, pela 15ª rodada da Série B daquela edição, vitória do Operário-PR por 1 a 0, em casa.\nLeia também\n+Vila Nova não aproveitou vantagem no placar em oito jogos na Série B\nDesde então, as equipes se enfrentaram oito vezes, todos os duelos pela Série B, com quatro vitórias do Vila Nova e quatro empates. No último confronto, pelo 1º turno da Segundona, o jogo terminou empatado em 0 a 0, no OBA.