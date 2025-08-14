O Vila Nova defende, no próximo sábado (16), dois tabus de destaque contra o Goiás e que estão marcados na história da rivalidade entre colorados e esmeraldinos. O Tigre detém sua maior sequência invicta contra o clube alviverde, considerando todas as competições, e não perde para o rival em partidas da Série B desde 2011.\nA atual sequência invicta do Vila Nova começou em 2024. Foram nove clássicos nos dois últimos anos, com cinco vitórias coloradas e quatro empates. É o maior período de jogos consecutivos do Tigre sem perder para o Goiás em toda história da rivalidade que teve início em 1943.\nA sequência de nove clássicos superou, neste ano, dois períodos de oito jogos de invencibilidade do Vila Nova contra o Goiás, que eram até então as maiores sequências invictas a favor do Tigre no clássico.