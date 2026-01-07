O Vila Nova estreia no próximo sábado (10) pelo Campeonato Goiano de 2026 e busca manter a sequência invicta de nove estreias na competição. A última derrota do Tigre em um jogo de estreia no Estadual ocorreu em 2016.\nAo longo desse recorte de nove anos sem perder na estreia, o Vila Nova soma sete vitórias, sobre Atlético-GO, Aparecidense (duas vezes), Goiatuba (duas vezes), Goiânia e Jaraguá, e dois empates, contra Iporá e Anápolis. A equipe marcou dez gols nesse período e sofreu apenas um.\nA maior vitória foi em 2023, quando venceu o Goiânia por 3 a 0. Das nove estreias invictas, o Tigre venceu cinco vezes por 1 a 0 e, em uma ocasião, por 2 a 0, contra o Goiatuba, em 2024.\nVila Nova empata com o Operário-PR e se complica na Copinha\nA estreia do Tigre no Goianão 2026 será fora de casa, contra a Abecat, em Ouvidor, no Estádio Luiz Benedito. Dentro desse período de invencibilidade, o Vila Nova estreou fora de casa em duas oportunidades e, nelas, venceu o Atlético-GO e empatou com o Anápolis.