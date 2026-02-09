No caminho das quartas de final do Campeonato Goiano, o Vila Nova reencontrará o Anápolis em uma partida de mata-mata menos de um ano depois da decisão do Goianão de 2025, em que o Tigre conquistou o título. No histórico do confronto, em jogos eliminatórios, o Tigre defende superioridade sobre o Galo da Comarca, em classificações e títulos.\nVila Nova e Anápolis já mediram forças 15 vezes em jogos de mata-mata. As primeiras foram entre 1949 e 1950, pela Taça Miss Brasil, um torneio que celebrava o título de Jussara Marques, primeira goiana a ser eleita como Miss Brasil. Naquela época, o Vila se chamava Araguaia, e o Anápolis ainda era conhecido como União Operária.\nAquela competição foi disputada em um sistema único de melhor de três, com o Vila Nova se sobressaindo ao ganhar a 1ª e a 3ª partidas. O Tigre voltou a ficar no caminho do Galo da Comarca nas semifinais da Copa Leonino Caiado, em 1979, e do Troféu Paraíso do Norte, em 1988; nas duas ocasiões, a equipe da capital avançou à decisão.