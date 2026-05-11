O Vila Nova definiu a estratégia para a semifinal da Copa Centro-Oeste contra o Anápolis, na quarta-feira (13). Segundo o vice-presidente financeiro e ex-presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, o clube colorado vai utilizar uma equipe alternativa no jogo único que define uma vaga na final do Regional.\nO dirigente não deu detalhes se a equipe alternativa será formada exclusivamente por atletas das categorias de base, como foi em alguns jogos do torneio na 1ª fase, ou se contará com jogadores com menos minutagem na equipe principal que vai ter a semana livre até o próximo compromisso pela Série B.\nNo Vila Nova, a Série B é a prioridade e por isso o clube seguirá atuando com equipe alternativa na Copa Centro-Oeste. O Tigre vai enfrentar o Anápolis em jogo único na quarta-feira, a partir das 19 horas, no OBA. Quem vencer, avança para enfrentar o Rio Branco-ES na decisão. Se o duelo terminar empatado, a definição será por meio dos pênaltis.