O Vila Nova demitiu o técnico Paulo Turra minutos após mais tropeço na Série B. A decisão foi divulgada pelo presidente Hugo Jorge Bravo logo após o empate em 2 a 2 com o Cuiabá no OBA, pela 28ª rodada da Segundona. O profissional de 51 anos deixa o cargo com 41,7% de aproveitamento (duas vitórias, quatro empates e duas derrotas).\nPaulo Turra foi contratado após a saída de Luizinho Lopes, no início de agosto, e teve um começo de passagem positivo. Nos dois primeiros jogos do treinador no comando colorado, a equipe conseguiu vitórias sobre Paysandu (1 a 0) e Goiás (2 a 0).\nEm jogo com quatro gols, Vila Nova empata com o Cuiabá e amplia jejum de vitórias\nLesões voltam a assombrar Vila Nova em nova crise de resultados na Série B\nVila Nova terá desfalque de volante em duelo contra o Cuiabá\nDepois disso, no entanto, o Tigre perdeu para o Botafogo-SP (2 a 0), empatou com Chapecoense (2 a 2), Athletic-MG (1 a 1) e Remo (1 a 1), perdeu para o Athletico-PR (2 a 0) e agora voltou a empatar contra o Cuiabá (2 a 2). É a maior sequência sem vitória da equipe colorada na Série B.