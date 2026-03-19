O técnico Umberto Louzer não comanda mais o Vila Nova. O treinador foi demitido na noite desta quarta-feira (18), após a eliminação para o Confiança nos pênaltis (5 a 3), depois de mais um empate em 0 a 0, no OBA.\nO treinador vinha sendo muito pressionado após a queda nas semifinais do Goianão para o Atlético-GO, além de uma sequência de seis jogos sem vencer, com cinco empates e uma derrota. O Tigre havia se classificado nas duas fases anteriores da Copa do Brasil nos pênaltis, após empates com Velo Clube e Operário-MS. A última vitória da equipe foi há mais de um mês: no dia 12 de fevereiro, quando venceu o Anápolis por 2 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final do Goianão.\nVila Nova é eliminado nos pênaltis pelo Confiança na 4ª fase da Copa do Brasil\nFábio Brasil, presidente do Vila Nova, que fez o anúncio da demissão, afirmou que a tendência é que um novo treinador não esteja à frente da equipe na estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (21), às 17h, no OBA, contra o CRB. Um técnico interino deve comandar a equipe.