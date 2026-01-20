O Vila Nova desistiu de realizar o clássico contra o Atlético-GO no Serra Dourada no próximo domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Goiano. Segundo o Tigre, houve uma proposta para que a partida fosse no estádio, mas o clube não aceitou por causa do preço. Segundo o clube colorado, o valor de locação foi quase três vezes superior ao praticado anteriormente, o que inviabilizou que a partida fosse realizada no local.\nO confronto será disputado no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\nO POPULAR apurou que os mesmos 10% sobre a renda seriam cobrados de aluguel, mas com valor mínimo estipulado e outras despesas seriam cobradas. O Vila Nova queria os 10% cobrados sobre a renda, como era no ano passado durante o Goianão, mais água e energia.\nAo POPULAR, o presidente do Vila Nova, Fábio Brasil, afirmou que houve tentativa de negociação, mas as partes não chegaram a um acordo.