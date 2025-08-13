O Vila Nova deve contar com o retorno de quatro jogadores para o clássico de sábado (16) contra o Goiás. A expectativa é que além do lateral direito Elias, que cumpriu suspensão na rodada passada, outros três atletas fiquem disponíveis para o técnico Paulo Turra.\nO meia Jean Mota e o meia-atacante Bruno Xavier concluíram a fase de transição, a última antes do retorno aos treinos sem restrições, e treinaram normalmente nesta quarta-feira (13). Ambos devem estar aptos para atuar no duelo válido pela 22ª rodada.\nO zagueiro Walisson Maia é outro que deve reforçar o elenco colorado para o clássico. O defensor foi desfalque contra o Paysandu por causa de dores no tornozelo e foi poupado para fazer tratamento e retornar diante do Goiás.\nO Vila Nova iniciou a preparação para o clássico na terça-feira (12) com treino regenerativo e iniciou, nesta quarta-feira (13), as atividades táticas, físicas e técnicas no gramado do CT do clube colorado.