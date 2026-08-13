O Vila Nova deve ter mudanças na escalação titular para o clássico diante do Atlético-GO. As laterais estão indefinidas e podem ter alterações. Além disso, o zagueiro Douglas Mendes sentiu dores musculares e tem chances de ser substituído. O restante da equipe deve ser a mesmo da última partida.\nA provável escalação para o próximo jogo é a seguinte: Helton Leite; Nathan Camargo (Hayner), Breno Bora, Tiago Pagnussat e Higor Luiz (Willian Formiga); Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, André Luís e Everton Galdino.\nNa lateral direita, Nathan Camargo voltou a ser titular depois de três jogos consecutivos de Igor Cariús na posição inicial. Porém, após a derrota para o Sport por 1 a 0 no OBA, o técnico Guto Ferreira pode recolocar Cariús de volta no setor. Já na lateral esquerda, Higor Luiz e Willian Formiga brigam pela titularidade.