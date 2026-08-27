No próximo final de semana, contra o Ceará, o Vila Nova deve voltar a contar com o atacante Ryan, que foi poupado na última partida diante do Operário-PR. O centroavante Rafa Silva vive fase final de pós-operatório e voltou a trabalhar no campo, enquanto Dellatorre ficará indisponível por pelo menos mais uma rodada.\nEm 10 de julho, Ryan foi substituído no a derrota por 1 a 0 para o Juventude por uma lesão no menisco do joelho direito. O atacante passou por cirurgia e voltou a atuar na goleada por 6 a 0 sobre a Ponte Preta, em 19 de agosto, quando entrou no 2º tempo e jogou durante pouco mais de 20 minutos.\nContudo, na partida seguinte, diante do Operário-PR, ele foi poupado por controle de carga. Como o confronto diante do Ceará será disputado no Onésio Brasileiro Alvarenga, Ryan deve aparecer pelo menos no banco de reservas e aumentar o leque de opções ofensivas do técnico Guto Ferreira.