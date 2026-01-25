A três rodadas do fim da 1ª fase do Campeonato Goiano, Vila Nova e Abecat já estão classificados para as quartas de final da competição, que teve o início da segunda metade da fase inicial neste fim de semana. Por causa da mudança de regulamento, a 1ª fase tem apenas oito rodadas e, depois de apenas 15 dias do início do Estadual, os primeiros classificados já estão definidos.\nVila Nova e Abecat, líder e vice-líder do Goianão, têm 12 pontos após cinco rodadas. O primeiro time fora da faixa de classificação, o Centro Oeste, tem 3 pontos. O time de Nerópolis não alcança mais os dois primeiros colocados porque até poderia igualar em pontuação, mas só consegue, no máximo, três vitórias, e Vila e Abecat já têm quatro triunfos.\nGoiás encara sequência de confrontos diretos e almeja 1ª colocação geral