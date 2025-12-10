Pela 3ª rodada da Copinha Feminina de 2025, as duas equipes goianas se despediram da competição com goleadas sofridas. O Vila Nova foi derrotado pelo Sport por 4 a 0, na Arena Ibrachina, e o Aliança perdeu para o Corinthians, por 7 a 1, no CERET. Ambos os times foram eliminados com antecedência e fecham com três derrotas em três jogos.\nNovo Serra Dourada: veja como ficará o estádio em imagens do projeto\nO Vila Nova integrou o Grupo E da Copinha Feminina e perdeu para Santos (6 a 0) e Fluminense (6 a 0) antes do jogo contra o Sport. Já o Aliança, no Grupo A, sofreu reveses contra Flamengo (11 a 0), Criciúma (3 a 2) e agora o Corinthians.\nA Copinha Feminina é uma competição que começou a ser disputada em 2023. O Flamengo foi campeão da 1ª edição ao derrotar o Botafogo na final. Em 2024, o Fluminense ficou com a taça e bateu o Internacional na decisão.