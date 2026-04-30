As semifinais da Copa Centro-Oeste terão um confronto goiano. O Vila Nova, que terminou na liderança do Grupo A, vai enfrentar o Anapólis, vice-líder do Grupo B, em jogo único. O Atlético-GO, outro representante do estado no Regional, foi eliminado. O trio goiano entrou em campo nesta quarta-feira (29) para a última rodada da 1ª fase.A semifinal entre Vila Nova e Anápolis está marcada para a próxima quarta-feira, dia 6 de maio, ainda sem horário confirmado. Como o Tigre avançou na liderança de seu grupo, terá o direito de jogar em casa, no OBA, a partida única decisiva. Qualquer empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.O Anápolis teve uma campanha melhor do que o Vila Nova, apesar das colocações dos times. O Galo da Comarca somou 9 pontos no Grupo B, com três vitórias e duas derrotas. Já o Tigre, que utilizou vários jogadores das categorias de base, ficou com 8 pontos no Grupo A, em campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota.O time que se classificar entre Vila Nova e Anápolis vai enfrentar, na final, o ganhador de Gama (líder do Grupo B) x Rio Branco-ES (líder do Grupo A). Ao contrário da semifinal, a final será disputada em jogos de ida e volta, nos dias 20 e 27 de maio.Para definir quem decidirá em casa na grande decisão, será levada em conta a campanha de cada time, somando todas as fases.O campeão da Copa Centro-Oeste garante uma vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027. Além disso, vai disputar o título da Copa Verde contra o campeão da Copa Norte, cujos semifinalistas são Nacional-AM, Paysandu, Águia de Marabá e Porto Velho-RO.O Vila Nova já tem uma vaga assegurada na 2ª fase da Copa do Brasil do ano que vem, por ter sido semifinalista do Goianão, mas entraria na 3ª fase em caso de título do Regional.Para o Anápolis, essa é a única maneira de garantir, baseado apenas nas próprias forças, uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Se não ganhar a Copa Centro-Oeste, o Galo da Comarca terá de torcer para que Atlético-GO, Goiás e Vila Nova subam para a Série A (ou, no caso de Atlético-GO e Goiás, que um deles ganhe a Copa do Brasil de 2026).Neste cenário, os três clubes da capital se garantiriam na Copa do Brasil de 2027 pelo critério de representantes da Série A (ou vencedor da Copa do Brasil de 2026), abrindo mão das vagas via Estadual, que seriam herdadas por Abecat, Jataiense e Anápolis, 5º, 6º e 7º colocados do Campeonato Goiano deste ano, respectivamente.Segunda eliminatóriaÉ a segunda vez que Vila Nova e Anápolis vão se enfrentar em um jogo eliminatório neste ano. As equipes, que decidiram a final do Goianão de 2025, que culminou no título colorado, se enfrentaram pelas quartas de final do Estadual de 2026. Na ida, o Tigre venceu por 2 a 0 no Jonas Duarte. Na volta, os times empataram em 2 a 2 no Estádio Olímpico e a equipe da capital se classificou. Antes disso, na 1ª fase do Goiano, o Vila venceu por 3 a 1, no Jonas Duarte.