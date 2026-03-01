Vila Nova e Atlético-GO empataram sem gols neste domingo (1º) pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Goiano, e o Dragão avançou à final do Goianão. Na ida, o time rubro-negro fez 2 a 0 no Tigre e apenas admininistrou a vantagem na partida da volta, que foi disputada no OBA. Na decisão, a equipe atleticana vai encarar o Goiás.\nOs jogos da final ainda terão horários oficializados e devem ser disputados nos dois próximos domingos de março. A partida de ida deve ser no dia 8, no estádio Antônio Accioly. A definição do campeão deve ocorrer no dia 15, na Serrinha. O Goiás faz o jogo da volta como mandante por ter feito a melhor campanha ao longo da competição.\nCom o avanço à final, o Atlético-GO mantém a invencibilidade sobre o Vila Nova. O Dragão nunca foi eliminado pelo Tigre em confrontos eliminatórios no Campeonato Goiano. Foram três ocasiões nas semifinais (2019, 2022 e 2026) e a decisão de 2024.