O confronto entre Vila Nova e Ceará, no próximo final de semana, promete gols. Em 30 jogos entre os times na história, a média é de 2,76 gols por partida. Apenas quatro vezes as equipes empataram sem gols. No 1º turno, o empate foi por 3 a 3.\nVila Nova e Ceará se enfrentaram em 30 oportunidades entre 1979 e 2026. O time goiano possui vantagem no retrospecto, com 13 vitórias contra dez do Ceará, além de sete empates.\nApesar disso, quem tem mais gols no histórico do confronto é o Vozão, com 44, enquanto o Tigre ostenta 39 gols.\nLogo na primeira vez em que se encontraram, pela Série A de 1979, o jogo terminou em 4 a 2 a favor do Vila Nova. Dali para frente, até o final do século, ocorreram os quatro empates por 0 a 0, três deles de maneira consecutiva entre 1999 e 2000, por Copa do Brasil e Série B.