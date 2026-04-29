O Vila Nova foi condenado em primeira instância na ação trabalhista movida pelo goleiro Maurício Kozlinski, que atuou pelo clube no ano passado. À decisão, ainda cabe recurso, que será feito pelo departamento jurídico colorado. A defesa do jogador solicitou, inicialmente, o valor de R$ 1.574.657,60.\n“O Vila respeita a sentença da magistrada, mas não concorda com os seus fundamentos, motivo pelo qual buscará a reforma na instância superior”, comentou o advogado do Vila Nova, Paulo Henrique Pinheiro, ao POPULAR.\nNa decisão de Camila Baião Vigilato, Juíza do Trabalho Substituta, foi estabelecido um valor provisório de R$ 900.000,00, que serve apenas para fins recursais.\nConforme explicou Paulo Henrique Pinheiro, depois que o processo é finalizado, um calculista do setor de cálculos da Justiça do Trabalho apura o valor que precisará ser repassado, se for devido algo, de acordo com o que foi decidido no processo.