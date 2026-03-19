No OBA, o Vila Nova foi eliminado nos pênaltis pelo Confiança-SE após empate em 0 a 0 e caiu na 4ª fase da Copa do Brasil - nas penalidades, perdeu por 5 a 3. Esse foi o quarto empate seguido do Tigre e a terceira vez que o time decidiu uma vaga na competição nas penalidades, mas, desta vez, sem um final feliz. O goleiro Rafael Pascoal defendeu a cobrança de Higor, enquanto o Confiança converteu todas as suas batidas.\nO Vila Nova, além de não chegar à 5ª fase, considerada uma etapa nobre da competição com a entrada dos clubes da Série A, deixou de embolsar cerca de R$ 2 milhões com a eliminação. Ao todo, somando as premiações das fases anteriores, o Tigre encerra sua participação com aproximadamente R$ 4,59 milhões.\nA equipe chega ao sexto jogo sem vencer, com uma derrota e cinco empates. A última vitória foi no dia 12 de fevereiro, contra o Anápolis, pelo Goianão. O técnico Umberto Louzer foi vaiado no OBA e vive um momento de grande pressão no cargo.