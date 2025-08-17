O Vila Nova foi goleado, por 4 a 0, pelo Atlético–PI no jogo da volta da final da Série A3 do Brasileiro Feminino e terminou a competição com o vice-campeonato. Neste sábado (16), no estádio Albertão, Adriane Nenê, três vezes, e Lorena marcaram os gols da vitória do time piauiense, que conquistou seu primeiro título nacional na história.\nA bola parada foi determinante para a vitória do Atlético-PI. Aos 31 minutos do 1º tempo, Adriane Nenê abriu o placar após cobrança de pênalti. Na etapa final, aos 8 minutos, Lorena fez depois de cobrança de escanteio. Aos 15, Adriane Nenê marcou o segundo dela depois de cobrança de falta levantada na área do Vila Nova.\nO único gol com bola rolando foi aos 21 minutos, novamente com Adriane Nenê, que fechou a noite com hat-trick.\nAs duas equipes já estavam com acesso à Série A2 garantido. Foi a primeira decisão nacional do Vila Nova, que no jogo de ida venceu por 2 a 1, mas sofreu a virada no confronto na partida decisiva, fora de casa.