Com a expulsão do zagueiro Walisson Maia no último jogo contra o América-MG, o Vila Nova alcançou a marca de oito cartões vermelhos na Série B. Ao lado do Novorizontino, o Tigre agora é o 2º time com mais jogadores expulsos no campeonato, atrás apenas da Ferroviária, com dez. É um problema que vem se repetindo desde as primeiras partidas do campeonato.\nA primeira expulsão do Vila Nova veio logo na 3ª rodada. Depois, na 9ª e na 10ª, e então na 12ª e na 13ª. O problema disciplinar parecia ter sido solucionado, mas o time voltou a ter um expulso na 23ª rodada. Agora, nos dois jogos de Umberto Louzer como técnico colorado, as expulsões voltaram a surgir na 30ª e 31ª rodadas.\n“É um combo, um misto de fatores. Pode ser um pouco de ansiedade, circunstâncias de um jogo, um lance em que o atleta calcula de uma determinada maneira e acaba sendo um pouco mais agressivo. Vamos conversar com os atletas, temos trabalhado esse aspecto mental também, dado confiança e segurança para que possam jogar em seu melhor nível”, avaliou Umberto Louzer.