Vila Nova e Planalto, representantes de Goiás na Copa do Brasil Feminina 2026, tiveram seus adversários definidos para a 2ª fase da competição após sorteio realizado na tarde desta segunda-feira (4), pela CBF. O Tigre enfrentará o Minas Brasília-DF fora de casa, enquanto o Planalto terá pela frente o Paysandu e vai jogar com mando de campo.\nA definição será em jogo único e, em caso de empate, as vagas serão decididas nos pênaltis. As datas e horários dos confrontos ainda serão confirmados pela CBF, mas a data-base prevista é 13 de maio.\nO Vila Nova, que disputa o Campeonato Brasileiro Feminino A2, não atuou na 1ª fase e fará sua estreia diretamente na 2ª fase, assim como o Minas Brasília, que também está na mesma divisão nacional.\nA equipe do Distrito Federal ocupa a 3ª colocação após sete rodadas, com apenas uma derrota, enquanto o time goiano está na 11ª posição, com duas vitórias e vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer.