Em julgamento realizado na manhã desta sexta-feira (24), na 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Vila Nova foi penalizado com multa de R$ 32 mil após as denúncias de injúria racial, objetos arremessados e “atitudes inconvenientes” de um gandula no jogo contra o Operário-PR. O clube não perdeu mandos de campo.\nO atacante Berto, que denunciou a injúria racial, foi condenado a uma partida de suspensão, convertida em advertência. Já o zagueiro Jhan Pool, que acertou uma garrafa no rosto do ex-presidente colorado Geso de Oliveira, foi condenado a uma partida de suspensão, sem conversão.\nO gandula do Vila Nova, André Matochoco, que teve “atitude inconveniente de esconder a bola e não repor a bola nos totens de reposição”, após ser orientado várias vezes, segundo a súmula do árbitro Jodis Nascimento de Souza, foi suspenso por 25 dias. O clube foi multado em R$ 2 mil pela postura do gandula.