O Vila Nova foi um dos autores da nova proposta de playoffs para o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao lado do CRB, Tigre apresentou o modelo que envolve do 3º ao 6º colocados e defendeu a decisão, que foi acatada pela maioria (17) dos clubes participantes, com a justificativa de que a medida “corrige um limbo da tabela”.\nNo novo regulamento, apenas o campeão e o vice-campeão garantirão o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocações disputarão playoffs para definir as outras duas vagas na Série A de 2027.\nO novo formato foi aprovado pelo Conselho Técnico da CBF nesta quinta-feira (5), por 17 votos a favor e 3 contra.\nDe acordo com o Vila Nova, o novo formato traz uma “vitalidade necessária à competição”, corrige um problema técnico relativo às equipes intermediárias antes do fim do campeonato e gera atrativos de audiência com quatro “finais” de alto valor.