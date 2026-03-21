O Vila Nova estreou com empate por 2 a 2 com o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado (21), no OBA. No primeiro jogo após a demissão do técnico Umberto Louzer e comandado pelo interino Ariel Mamede, o Tigre saiu atrás, buscou a virada, mas, após a expulsão de Pedro Romano, tentou segurar o resultado e acabou sofrendo o empate no último lance, chegando a cinco empates consecutivos na temporada.\nMikael subiu sozinho para marcar, de cabeça, o gol do CRB ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, nos primeiros 15 minutos, Dellatorre e Dudu — que marcou seu primeiro gol pelo clube — viraram a partida para o Tigre, ambos também em lances de cabeça. No entanto, João Neto, aos 52 minutos, deixou tudo igual no placar.\nO Colorado não conseguiu criar grandes chances e se mostrou nervoso em campo. Pressionada pela torcida, a equipe acumulou erros de passe, de domínio e nas tomadas de decisão no último terço do campo. O CRB, por sua vez, foi mais letal e se apresentou de forma mais organizada na etapa inicial. No segundo tempo, o cenário mudou: Ariel Mamede promoveu três alterações que impactaram diretamente o jogo e, em 15 minutos, o Vila Nova conseguiu a virada, animando o torcedor. Porém, após uma expulsão, o time sofreu o empate no último lance, repetindo o roteiro de mais uma igualdade amarga.