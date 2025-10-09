Na noite desta quarta-feira (8), o Vila Nova voltou a sair na frente do placar e levar o empate no decorrer da partida. Pela 31ª rodada da Série B, na Arena Independência, o Tigre abriu o marcador com João Vieira, sofreu um gol de Felipe Amaral e ficou no 1 a 1 diante do América-MG.\nEssa foi a nona partida seguida do Vila Nova sem vencer na Segundona. Neste recorte, são sete empates e duas derrotas. A última vez que a equipe venceu foi no clássico contra o Goiás, por 2 a 0, no OBA, no dia 16 de agosto.\nCom esse resultado em Belo Horizonte, o Vila Nova subiu para a 12ª posição na tabela de classificação da competição nacional, agora com 40 pontos. A equipe colorada deixou para trás o Operário-PR, que foi goleado por 4 a 1 pelo Athletic-MG dentro de casa.\nNo final das contas, o Vila Nova ainda poderia ter tido um prejuízo ainda maior, pois jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, após cartão vermelho direto e expulsão do zagueiro Walisson Maia, por entrada dura na intermediária. O árbitro deu amarelo no campo e mudou a decisão ao analisar a jogada no VAR.