O Vila Nova empatou com o Athletic-MG em 1 a 1 na noite desta segunda-feira (8), no OBA, e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer na temporada. O Tigre até saiu na frente, com gol de Júnior Todinho, mas sofreu o empate nos pés de Ronaldo Tavares. O resultado, aliado às vitórias dos concorrentes diretos na 25ª rodada da Série B, deixou o time colorado mais distante do acesso.\nCom o novo tropeço, o Vila Nova caiu para 10º lugar, com 35 pontos. Em relação à rodada passada, a distância para o G4 aumentou em um ponto; o time que está em 4º lugar neste momento é a Chapecoense, que ostenta 41 pontos.\nNos dois jogos anteriores, o Vila Nova tinha perdido para o Botafogo-SP por 2 a 0 e empatado com a Chapecoense em 2 a 2. A equipe colorada entrou na 25ª rodada da Segundona em 8º lugar, com 34 pontos - cinco a menos do que o Criciúma, que naquele momento abria o G4.