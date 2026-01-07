O Vila Nova empatou por 1 a 1 com o Operário-PR nesta terça-feira (7), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e não depende apenas de si para avançar à próxima fase. A partida foi disputada no Estádio Luís Perissinotto, em Paulínia, no interior de São Paulo.\nO Tigre havia sido derrotado na estreia pela Portuguesa por 1 a 0, enquanto o Operário-PR venceu o Paulínia pelo mesmo placar. Mais cedo nesta quarta-feira (7), a Portuguesa voltou a vencer, desta vez o Paulínia por 3 a 1, chegou aos seis pontos e garantiu a classificação antecipada. Com o empate, o Vila Nova soma um ponto em dois jogos, o Operário-PR tem quatro, e o Paulínia ainda não pontuou e já está eliminado.\nCircuito Mulher Unimed 2026 será realizado em 8 de março em Goiânia; inscrições estão abertas\nNa última rodada, o Vila Nova precisa vencer o Paulínia e torcer por uma vitória da Portuguesa sobre o Operário-PR, já que até um empate classifica o time paranaense.