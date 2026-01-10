O Vila Nova empatou por 1 a 1, neste sábado (10), com o Paulínia pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo Grupo 20, no Estádio Luís Perissinotto, em Paulínia, no interior de São Paulo. Com o resultado, o Tigre encerrou sua participação na Copinha 2026 sem vencer.\nA equipe colorada entrou em campo já eliminada da competição. Mais cedo, o Operário-PR venceu a Portuguesa por 1 a 0, chegou aos sete pontos e garantiu a classificação. Já o time paulista, mesmo com a derrota, havia vencido as duas primeiras partidas e somava seis pontos. Assim, o Vila Nova, que tinha apenas um ponto em dois jogos, poderia alcançar no máximo quatro pontos, insuficientes para terminar entre os dois primeiros do grupo.\nGoianão 2026: vai começar o Estadual com curta duração e nova geografia\nSem pressão por resultado, as equipes fizeram um jogo aberto. Aos dez minutos, em contra-ataque, Gabriel Dias recebeu cruzamento rasteiro dentro da área e, livre de marcação, apenas empurrou para o gol, abrindo o placar para o Vila. Aos 32, em jogada pelo lado esquerdo, o Paulínia chegou ao empate com Marcos Marabá, que finalizou rasteiro dentro da área. O primeiro tempo terminou em 1 a 1, com chances para os dois lados.