Com jogadores profissionais no time titular e o técnico Guto Ferreira à beira do campo, o Vila Nova não jogou bem e empatou em 0 a 0 com o Capital-DF, na noite desta quarta-feira (15), no OBA, pela 4ª rodada da Copa Centro-Oeste. Com esse resultado, o Tigre deixou a zona de classificação para a semifinal do Regional.\nO Vila Nova iniciou a rodada na vice-liderança do Grupo A. Contudo, após a vitória do Araguaína sobre o Rio Branco-ES por 3 a 1, em solo capixaba, o Tigre caiu para a 3ª colocação. Com cinco pontos, o Vila Nova neste momento tem dois pontos a menos do que o Araguaína e o Rio Branco.\nSe o Operário-MS vencer o Primavera-MT nesta quinta-feira (16), às 20h30, em casa, a equipe goiana terminará a rodada em 4º lugar.\nNeste cenário, o Vila Nova precisaria ganhar e ainda torcer por um tropeço do próprio Operário-MS (contra o Capital-DF, fora) ou do Rio Branco-ES (contra o Primavera-MT, também fora), na rodada final do Regional, para conseguir a classificação.