O Vila Nova acertou o empréstimo do goleiro Halls, de 26 anos, para o Sport Recife até o fim de 2026. O jogador não atuou na reta final da última Série B, quando o Tigre já não tinha mais chance de acesso, mas passou a temporada 2025 como titular. Agora, o clube não conta com ele para 2026.\nHalls tinha contrato com o Vila Nova até o fim de 2026, mas renovou o vínculo até dezembro de 2027 para ter o empréstimo ao clube pernambucano viabilizado. No acordo com o Leão da Ilha, o Sport terá opção de compra, enquanto o Tigre receberá uma compensação financeira pela cessão do atleta.\nQuem o Vila Nova contratou para 2026; veja elenco completo\nO Vila Nova já previa a saída do goleiro e se movimentou no mercado para contratar dois nomes para a posição em 2026: Airton Michellon, de 27 anos, que veio do Novorizontino após ser titular na última Série B, com 33 partidas disputadas, e o jovem Gabriel Átila, de 22 anos, formado nas categorias de base do Atlético-MG.