Na noite desta terça-feira (17), o Vila Nova divulgou o empréstimo de três jogadores, sem opção de compra. O lateral direito Rian, de 21 anos, vai para o Guarani até o final da Série C, o meia João Lucas, de 25 anos, defenderá o Velo Clube até o final do Paulistão e o atacante Luan Andrey, de 19 anos, atuará pela Juventus-SP até o final de 2026. Deles, só Luan Andrey jogou pelo Tigre em 2025.\nVila Nova conclui venda de dois jovens da base ao Flamengo\nFormado nas categorias de base do Vila Nova, Rian fez 13 jogos pelo profissional em 2023 e outros dez em 2024. Em 2025, foi emprestado ao Ypiranga-RS para ganhar rodagem, e no time gaúcho somou 24 jogos e três gols marcados.\nJoão Lucas também se desenvolveu no Vila Nova e passou pela base do Ituano antes de defender o Iporá como primeiro time profissional na carreira. Na equipe principal do Tigre, fez dois jogos em 2021; 18 jogos e um gol em 2022; 16 jogos e dois gols em 2023; e 34 jogos, três gols e uma assistência em 2024. Neste espaço de tempo, também defendeu o Manaus e, neste ano, acumulou 32 jogos, dois gols e duas assistências pelo Figueirense.