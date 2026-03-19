Perto do início da Série B, o Vila Nova emprestou o volante Marco Antônio, de 25 anos, para o Botafogo-SP, de Ribeirão Preto (SP), até o final da temporada - o vínculo dele com o clube goiano é até o final de 2027. O clube paulista é concorrente da equipe goiana na Série B.\nMarço Antônio veio do Náutico com bons números e um acesso nacional - da Série C à Série B -, ano passado.com 41 jogos e seis gols.\nPorém, não se encaixou no time alvirrubro na atual temporada, jogando dez vezes e sem marcar gol. O jogador chegou a atuar na lateral direita.\nNa quarta-feira (18), Marco Antônio foi relacionado, pela comissão técnica, para o jogo em que o Vila Nova foi eliminado na Copa do Brasil, pelo Confiança-SE, nos pênaltis. Após o jogo, o técnico Umberto Louzer foi demitido.\nO empréstimo de Marco Antônio e a demissão de Umberto Louzer fazem parte de uma pequena reformulação do clube às vésperas de iniciar a Série B, diante do CRB-AL, neste sábado (21), em Goiânia.