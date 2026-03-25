O Vila Nova emprestou o zagueiro Weverton, de 23 anos, para a Ponte Preta até o final do ano. O defensor foi contratado em definitivo pelo time colorado durante a pré-temporada, até 30 de novembro de 2027, teve oportunidades em 2026, mas não disputará a sequência da Série B com o elenco do Tigre.\nEmprestado pelo Cruzeiro, Weverton chegou ao Vila Nova em 2025 e fez 19 jogos, com um gol e uma assistência. A diretoria colorada optou por contratar o atleta em definitivo. Ele começou o ano como reserva, mas ganhou chances após lesões de Anderson Jesus e Pedro Romano. Em 2026, fez sete jogos com o time colorado.\nWeverton se junta ao lateral direito Thalys e ao volante Marco Antônio entre os jogadores que foram contratados neste ano, mas que disputarão a Série B por outras equipes: os dois primeiros vão defender a Ponte Preta, e o segundo atuará pelo Botafogo-SP.