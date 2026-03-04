O Vila Nova encaminhou duas contratações para a sequência da temporada. Uma delas é do zagueiro Caio Marcelo, de 27 anos, que passou pela base do Vasco e estava no futebol sul-coreano. A outra é do volante Dudu, de 24 anos, titular da Anapolina durante a disputa do Campeonato Goiano.\nOs dois jogadores vão fazer exames médicos nesta quinta-feira (5), para em seguida assinar com o Vila Nova para a disputa da Série B, Copa Centro-Oeste e Copa do Brasil, caso o Tigre se classifique na noite desta quarta-feira (4), às 19 horas, contra o Velo Clube.\nCaio Marcelo iniciou a carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu, antes de atuar pelo sub-19 e sub-20 do Vasco. Logo em seguida, passou todas as temporadas fora do Brasil, jogando por Orlando Pirates (África do Sul), Casa Pia, Águeda e Trofense (Portugal), além de Hwaseong e Daegu (Coreia do Sul).