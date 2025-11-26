O Vila Nova segue se movimentando em relação aos jogadores do seu elenco. Desta vez, o clube encaminhou as renovações de contrato com o volante João Vieira e o atacante Emerson Urso, que já tinham vínculo até o final de 2026 e devem assinar até o final de 2027. Além disso, a equipe vai manter o goleiro Halls em seu plantel na próxima temporada.\nLeia também\n+ Goianão 2026: veja datas, horários e locais dos clássicos da 1ª fase\nApós dois anos e meio no Paysandu, João Vieira foi contratado pelo Vila Nova no início de 2025. Neste ano, ele fez 56 jogos e marcou seis gols, além de ter dado uma assistência. Mesmo sendo um jogador mais de contenção, foi o artilheiro da equipe na Segundona com seis bolas na rede.\nEmerson Urso, por sua vez, teve uma temporada turbulenta no Vila Nova. Em 2024, ele fez 23 jogos e três gols, após ser trazido do Botafogo, e terminou o ano em alta. Começou 2025 de maneira positiva e até marcou um gol de trás do meio-campo contra o rival Atlético-GO, mas rompeu o tendão de aquiles e ficou quase o ano todo sem jogar. No total, fez 12 partidas e marcou dois gols.