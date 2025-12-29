O Vila Nova encaminhou o empréstimo do meia-atacante Gustavo Pajé, acusado de agressão por uma mulher em um bar do Rio de Janeiro, para o Limassol, do Chipre, até maio de 2026, com opção de compra. O jovem de 20 anos iniciou a pré-temporada com o time colorado, mas não deve permanecer para o Goianão.\nVila Nova aguarda investigação de caso de Gustavo Pajé, acusado de agressão, antes de definir futuro\nGustavo Pajé foi um dos destaques positivos do Vila Nova em 2025. Com 23 jogos, quatro gols e duas assistências neste ano, o jogador era uma das promessas do time colorado para o futuro.\nEm 2026, a expectativa é de que ele ganhasse mais minutagem em campo e fosse utilizado com maior frequência pelo técnico Umberto Louzer. Ao contrário de 2025, em que ele não iniciou a pré-temporada com o profissional porque disputou a Copa São Paulo, Gustavo Pajé foi promovido ao plantel principal e passou a trabalhar normalmente com o restante dos companheiros.