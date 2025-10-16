O Vila Nova está próximo de renovar os contratos dos zagueiros Weverton e Romano. Ambos chegaram ao clube neste ano, estão emprestados até o final de 2025 e devem estender os vínculos por mais duas temporadas, em definitivo. Em contato com o POPULAR, o diretor de futebol colorado, Alarcon Pacheco, afirmou que o acordo está sendo “finalizado”.\nLeia também\n+ Técnico do Vila Nova pretende ampliar sequência invicta para afastar risco de queda\nWeverton, de 22 anos, chegou por empréstimo do Cruzeiro até o dia 31 de dezembro e soma 15 partidas e um gol marcado com a camisa alvirrubra. No lado negativo, ele é o líder de expulsões na Série B, com dois cartões vermelhos, ao lado de outros cinco atletas com a mesma marca.\nPedro Romano, de 24 anos, foi emprestado pelo Figueirense-MG até 30 de novembro e chegou como aposta da diretoria alvirrubra. Com 10 jogos e um gol, o defensor também pode atuar como lateral direito, além de zagueiro. No início do ano, o jogador esteve no Gama e, posteriormente, no Capital-DF.