O momento é de esperança para o torcedor do Vila Nova. Após a contratação de uma nova comissão técnica liderada por Guto Ferreira, o Tigre encerrou um jejum de mais de um mês sem vencer uma partida e ainda por cima conquistou uma goleada diante da torcida. Agora, o time abre a semana com foco total na Série B.\nA última vitória do Vila Nova tinha acontecido em 12 de fevereiro, quando a equipe bateu o Anápolis por 2 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final do Goianão. De lá para cá, foram seis empates e uma derrota, incluindo Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Série B e Copa Centro-Oeste - as duas classificações do Tigre na Copa do Brasil foram nos pênaltis, após empates no tempo normal.\nNo último sábado (28), um mês e meio depois do último resultado positivo, o Vila Nova goleou o Operário-MS por 6 a 0 pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste, em jogo disputado no Onésio Brasileiro Alvarenga.