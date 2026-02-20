O Vila Nova vai enfrentar o Velo Clube-SP na estreia na Copa do Brasil. O time paulista eliminou o Vasco-AC, nos pênaltis, na noite desta quinta-feira (19), na Arena da Floresta, em Rio Branco. Houve empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e o Velo Clube ganhou nos pênaltis por 3 a 2.\nO Velo Clube eliminou o time do goleiro Bruno, condenado em 2013 a 23 anos e 1 mês de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de sua ex-namorada, Eliza Samudio. O jogador está, desde janeiro de 2023, em liberdade condicional.\nO Vila Nova, que esperava a definição do advesrário para estrear direto na 2ª fase da Copa do Brasil, jogará contra o Velo Clube como visitante em uma quarta-feira (4/3), às 19 horas.\nA partida em que o Velo Clube eliminou o Vasco-AC foi a primeira da história do clube em uma competição nacional.