Pela primeira vez depois de nove jogos, o Vila Nova terminou os 90 minutos de uma partida sem sofrer gols. Entre as razões para alcançar essa marca, adquirida na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas no último final de semana, está a escolha do técnico Umberto Louzer por outro zagueiro no miolo defensivo, em uma formação diferente da época de Paulo Turra.\nAntes do jogo contra o Amazonas, no OBA, pela 32ª rodada da Série B, o Vila Nova vinha de nove jogos sem vencer. Em todos eles, o time adversário balançou as redes. Além disso, em quatro desses jogos, contra Botafogo-SP, Chapecoense, Athletico-PR e Cuiabá, o Tigre foi vazado duas vezes na mesma partida.\nDesde que chegou, Umberto Louzer já havia demonstrado preocupação com o aspecto defensivo. No início do trabalho do técnico anterior, Paulo Turra, o Vila Nova passou os dois primeiros jogos sem sofrer gols, nas vitórias sobre Paysandu (1 a 0) e Goiás (2 a 0). Porém, a partir dali a equipe perdeu a solidez, um dos principais motivos pelos quais despencou na tabela de classificação da Segundona.