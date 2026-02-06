O Vila Nova vai estrear na Série B de 2026 em casa, contra o CRB. A CBF divulgou a tabela básica da competição na noite desta sexta-feira (6). A 1ª rodada será disputada entre os dias 20 e 22 de março.\nOs clássicos que o Vila Nova fará no 1º turno estão previstos para a 3ª rodada, contra o Atlético-GO, e a 8ª rodada, contra o Goiás.\nA Série B passou por uma mudança no formato de acesso. No novo regulamento, apenas o campeão e o vice-campeão garantirão o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocações disputarão playoffs para definir as outras duas vagas na Série A de 2027.\nO Vila Nova, ao lado do CRB, foi uma das equipes que propuseram o novo formato, que foi aprovado pelo Conselho Técnico da CBF nesta quinta-feira (5), por 17 votos a favor e 3 contra.