O próximo adversário do Vila Nova na Série B é o América-MG, que é lanterna do campeonato e o único time que não venceu nenhuma partida até aqui. Apesar da crise do Coelho, internamente o Tigre busca afastar o clima de “já ganhou” para não cair em qualquer armadilha.“Jogo importante. O América-MG é uma boa equipe, jogou uma boa partida contra o líder São Bernardo (1 a 1, fora, na rodada passada). Temos que fazer uma ótima preparação durante a semana para fazer um grande jogo e buscar pontos para nossa caminhada”, afirmou o diretor de futebol colorado Alarcon Pacheco, ao POPULAR.Com 16 pontos, o Vila Nova é o 4º colocado da Série B, com campanha de quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. Já o América-MG está em 20º, com apenas três pontos somados, oriundos de três empates - nas outras seis rodadas disputadas, foram seis derrotas.Ainda que o confronto seja em Belo Horizonte, o favoritismo está com o Vila Nova, que desde o começo do campeonato não deixou a primeira página da tabela de classificação. Mesmo assim, o clube prega cautela. “Não existe clima de ‘já ganhou’ em nosso grupo. Respeito máximo aos adversários”, complementou Alarcon Pacheco.Para não cair em nenhuma armadilha, o Vila Nova se inspira no confronto diante da Ponte Preta, pela 4ª rodada. O Tigre atuou no Moisés Lucarelli e venceu por 1 a 0, com gol de Ryan. Naquela ocasião, a Macaca era a 17ª colocada, não tinha vencido nenhum jogo e estava na zona de rebaixamento - atualmente, está em 19°.Portanto, é uma situação comparável com o duelo da vez, diante do América-MG. O confronto está marcado para o próximo domingo (24), às 18h30, na Arena Independência.Não é a primeira vez que o Vila Nova vai enfrentar um adversário que, até o momento da partida, não havia ganhado um jogo no campeonato. Na 2ª rodada, o Tigre visitou o então 13° colocado Sport e empatou em 1 a 1. Na 3ª rodada, recebeu o então 19° colocado Atlético-GO e triunfou por 2 a 1. Isso significa que, nos três duelos que disputou contra times que não tinham vencido, a equipe colorada faturou sete dos nove pontos possíveis.Quanto aos adversários que, no momento da partida, estavam na zona de rebaixamento, o Vila Nova somou seis de nove pontos possíveis, pois perdeu o clássico contra o Goiás na 7ª rodada por 1 a 0, fora de casa.Se vencer o América-MG, o Vila Nova garantirá pelo menos a 4ª colocação até o final da 10ª rodada. Em caso de tropeços de São Bernardo, Náutico e Sport em seus respectivos compromissos, o Tigre pode saltar para a liderança. Em caso de empate ou derrota, o time goiano pode cair cinco posições e estacionar em 9° lugar, no pior dos cenários.