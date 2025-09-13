Em confronto direto na briga pelo acesso, o Vila Nova empatou com o Remo em 1 a 1 na noite deste sábado (13), no OBA. Gabriel Poveda abriu o placar para o Tigre, mas Júnior Todinho marcou contra na reta final do 2º tempo. O duelo foi válido pela 26ª rodada da Série B.\nCom esse resultado, o Tigre sai momentaneamente da 10ª para a 9ª posição, ao alcançar os 36 pontos, mas pode ser ultrapassado de volta pelo Avaí e também pelo CRB. O próximo desafio do time colorado é no outro domingo (21), às 19 horas, diante do Athletico-PR, fora de casa, pela 27ª rodada da Segundona.\nO jogo\nO 1º tempo foi bastante agitado, com o Vila Nova sendo dono das melhores chances. Logo no início, Marcelo Rangel foi pressionado e jogou a bola no pé de Gabriel Poveda. A bola sobrou para Dodô, que tocou de volta para Gabriel Poveda chutar cruzado, meio sem equilíbrio, para o gol. Porém, o lance não valeu, por impedimento de Dodô.