O Vila Nova registrou com a vitória sobre o América-MG, na 29ª rodada, a melhor campanha do clube colorado nos pontos corridos da Série B. O time goiano é o que mais participou da competição, desde 2006, com 16 participações, e a edição de 2026 é a melhor do Tigre após 29 jogos.\nO Vila Nova, que é o líder da Série B, tem 51 pontos. É a mesma pontuação que o time colorado registrou na edição de 2008. As campanhas são as mesmas até a 29ª rodada: 15 vitórias, seis empates e oito derrotas. A diferença é que em 2026, o saldo do Tigre é melhor (10 x 8).\nConsiderando campanhas de todos os clubes goianos nos pontos corridos da Série B, o desempenho do Vila Nova em 2026 só fica atrás de duas edições de rivais que terminam com títulos de equipes do Estado.\nEm 2012, o Goiás somou 58 pontos depois de 29 jogos. Já na temporada de 2016, o Atlético-GO tinha 52 pontos. Os dois clubes foram campeões nas respectivas edições - são as únicas campanhas, considerando desempenhos dos clubes goianos, melhores do que o apresentado pelo Vila Nova em 2026.