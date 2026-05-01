O Vila Nova registrou um déficit de R$ 2,842 milhões no balanço financeiro de 2025, divulgado no mês de abril. Apesar do déficit, os números foram melhores do que 2024, em que o valor negativo foi de R$ 5.369.838,79 - a melhoria foi de 47,1%.\nO faturamento total foi de R$ 47,441 milhões: R$ 7,008 milhões de operações de jogos, R$ 7,543 de mídia e publicidade, R$ 8,368 milhões de vendas de atletas, R$ 9,358 milhões de patrocínios e licenciamento e R$ 15,164 milhões de valores diversos.\nNo campo das despesas, o Vila Nova investiu R$ 35,518 milhões no custo esportivo (foram R$ 25,758 milhões em 2024), sendo que R$ 18,5 milhões foram para a montagem do elenco.\nO restante, cerca de R$ 16 milhões, foi investido no dia a dia administrativo, englobando desde o pessoal da sede até as categorias de base e esportes olímpicos.