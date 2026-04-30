O Vila Nova encerrou o mês de abril de maneira positiva, com quatro vitórias e quatro empates em oito jogos, sem nenhuma derrota. Líder da Série B e garantido na semifinal da Copa Centro-Oeste, o Tigre busca manter o nível em maio para conquistar um título regional inédito e seguir firme na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.\nLogo no 1º dia de abril, o Vila Nova passou por um fato novo. Pela 2ª rodada da Série B, na Ilha do Retiro, o Tigre empatou em 1 a 1 com o Sport na estreia do técnico Guto Ferreira, que chegou para substituir Umberto Louzer, demitido em março.\nSob o comando do novo treinador, o Vila Nova venceu Atlético-GO (2 a 1), Ponte Preta (1 a 0) e Operário-PR (2 a 1), pela Série B, empatou com o Capital-DF (0 a 0) pela Copa Centro-Oeste e empatou com o Ceará (3 a 3) pela Segundona.