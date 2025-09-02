Na noite desta segunda-feira (1º), na Arena Condá, o Vila Nova ficou em desvantagem duas vezes no placar, mas arrancou um empate de 2 a 2 diante da Chapecoense, pela 24ª rodada da Série B.\nOs gols da Chape foram marcados por Rafael Carvalheira e Walter Clar, e os do Tigre foram de João Vieira e Bruno Mendes. Com esse resultado, a equipe catarinense permanece em 3º lugar na Série B, com 41 pontos, e os goianos ficam em 8º, com 34.\nO Vila Nova volta a campo no próxima segunda-feira (8), quando recebe o Athletic-MG a partir das 21h30, no OBA, pela 25ª rodada da Segundona.\nO jogo\nNos minutos iniciais, a Chapecoense sufocou o Vila Nova no campo de defesa colorado. Com menos de um minuto, Neto Pessoa arriscou de longe e mandou para fora, na tentativa de surpreender o goleiro Halls. Aos dois minutos, em boa jogada ensaiada após cobrança de falta, Ítalo fez o arremate e Halls fez boa defesa.